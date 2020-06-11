В области разрешат работать библиотекам и музеям.

В Нижегородской области отменят QR-коды. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин.

По его словам, муниципалитеты с 12 июня смогут открывать парки.

Но только те, где они могут обеспечить соблюдение требований безопасности. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Он отметил, что посетители парков должны носить маски, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Отвечать за это должны собственники и управляющие.

Также в области разрешат работать библиотекам и музеям, чтобы у детей на летних каникулах была возможность взять почитать книги.

Глеб Никитин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в субъекте по-прежнему остаётся сложной, поэтому переходить на второй этап снятия ограничений пока нельзя.

Ранее в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня.

Видео: Instagram / gsnikitin