Съездить в организацию, которая продолжает работать, можно два раза в неделю.

В Нижегородской области объяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции. Соответствующее сообщение выпустила пресс-служба региона со ссылкой на изменения в указе губернатора Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности.

Теперь жители региона при поездке на дачу на такси или личном авто по требованию проверяющего должны будут предъявить документ, который подтверждает собственность на дачный участок. Также, по новым правилам, отправиться на дачу и вернуться теперь можно не более двух раз за неделю.

Оформить пропуск для поездки в магазин или аптеку нижегородцы смогут только раз в сутки — как и для посещения родственников. Съездить в организацию, которая продолжает работать, также можно два раза в неделю.

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