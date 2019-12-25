Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за истекшие сутки

За сутки в России свыше 100 человек скончались от осложнений вызванных COVID-19.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки в России скончались 101 человек в 23 регионах, у которых был подтвержден коронавирус нового типа. Больше всего умерших пациентов в Москве, там от осложнений вызванных COVID-19 умерли 65 человек.
По остальным регионам летальные случаи распределились следующим образом:
Ставропольский край – 4
Брянская область – 4
Московская область – 3
Ростовская область – 3
Удмуртская Республика – 2
Пермский край – 2
Орловская область – 2
Тверская область – 2
Республика Ингушетия – 1
Нижегородская область – 1
Воронежская область – 1
Красноярский край – 1
Тульская область – 1
Белгородская область – 1
Ивановская область – 1
Омская область – 1
Республика Бурятия – 1
Республика Саха (Якутия) – 1
Республика Северная Осетия-Алания – 1
Ханты-Мансийский автономный округ – 1
Тамбовская область – 1
Амурская область – 1
За все время с начала эпидемии зафиксировано 1073 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Сегодня ранее: Статистика за сутки по коронавирусу по регионам России за сутки
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )