Названы регионы с летальными случаями пациентов с COVID-19 за истекшие сутки

За сутки в России скончались 101 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в России умерло более 1000 человек с COVID-19.

За сутки в России свыше 100 человек скончались от осложнений вызванных COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки в России скончались 101 человек в 23 регионах, у которых был подтвержден коронавирус нового типа. Больше всего умерших пациентов в Москве, там от осложнений вызванных COVID-19 умерли 65 человек.

По остальным регионам летальные случаи распределились следующим образом:

Ставропольский край – 4

Брянская область – 4

Московская область – 3

Ростовская область – 3

Удмуртская Республика – 2

Пермский край – 2

Орловская область – 2

Тверская область – 2

Республика Ингушетия – 1

Нижегородская область – 1

Воронежская область – 1

Красноярский край – 1

Тульская область – 1

Белгородская область – 1

Ивановская область – 1

Омская область – 1

Республика Бурятия – 1

Республика Саха (Якутия) – 1

Республика Северная Осетия-Алания – 1

Ханты-Мансийский автономный округ – 1

Тамбовская область – 1

Амурская область – 1

За все время с начала эпидемии зафиксировано 1073 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Сегодня ранее: Статистика за сутки по коронавирусу по регионам России за сутки

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