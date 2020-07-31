В Нижегородской области нашли убитой на свалке, пропавшую 3 дня назад женщину

Подозреваемый в убийстве задержан.

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летней женщины.

Региональные следственные органы СКР по Нижегородской области рассказали о деталях расследования уголовного дела об убийстве молодой женщины в Богородском районе. По данным следствия, 27 июля женщина села в попутный автомобиль ВАЗ и вскоре перестала выходить на связь.

Благодаря четким действиям правоохранителей вскоре вышли на подозреваемого в убийстве женщины. Им оказался 28-летний житель Богородска. Мужчина признался в убийстве, рассказал обстоятельства преступления и показал, где спрятал тело.

Как удалось установить, мужчина подобрал попутчицу у села Дудкино на остановке общественного транспорта. Через несколько километров он под надуманным предлогом свернул в лесополосу, где сначала ударил женщину, а затем задушил. После убийства мужчина спрятал тело на близлежащей свалке и скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Мотивы убийства выясняются.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Нижегородской области