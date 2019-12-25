По предварительной информации пострадали семеро человек.

В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме, в котором ранее взорвался газ и начался пожар. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что инцидент зафиксирован по улице Новоселова в селе Маргуша в трехэтажном здании.

Частично обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Пламя распространилось на площадь в 1200 квадратных метров. В МЧС отметили, что пострадавшими на данный момент считаются семеро человек. Речь идет о четверых взрослых и трех несовершеннолетних. Некоторое время спасатели искали на пепелище еще одного ребенка. Он обнаружен

В 01:05 открытое горение ликвидировано. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Предварительной причиной воспламенения специалисты считают утечку газа из-за неисправного оборудования. на месте пожара находится местный министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он рассказал, что пострадавшие получают медицинскую помощь. Один из пациентов получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму. Еще один человек госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травматологический центр города Арзамаса. Третий пострадавший доставлен в Дальнеконстантиновскую ЦРБ с предварительным диагнозом "перелом позвоночника". Состояние остальных пострадавших продолжают оценивать врачи.

В Волосовском районе горит полигон с твердыми бытовыми отходами.

Фото: Piter.tv