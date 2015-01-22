Автобус с 35 людьми перевернулся на дороге Нижний Новгород - Иваново.

В Нижегородской области 13 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказали представители регионального управления ГИБДД. Установлено, что в транспортном средстве находилось 35 человек. Автобус перевернулся на 333-м километре трассе до Иваново в Балахнинском районе. Инцидент зафиксирован в 06:10 утра.

Водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нем находилось 34 пассажира и водитель. пресс-служба ГИБДД

В областном минздраве журналистам уточнили, что травмированы 13 человек.Жертв нет. Большинство пострадавших имеют ранения легкой и средней степени тяжести. Пассажиров осматривали сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ. В госпиталь доставлены 12 пациентов.

В Гатчине неизвестный сбил школьницу и скрылся с места аварии.

Фото: Piter.tv

