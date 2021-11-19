ДТП произошло 19 ноября.

В микрорайоне Аэродром, расположенном в Гатчине, неизвестный сбил школьницу и скрылся с места аварии. Об этом 19 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как водитель синего автомобиля Volkswagen сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка решила перебежать дорогу, однако не успела. После столкновения школьница встала и ушла с дороги, а водитель попросту уехал.

Свидетели тут же вызвали скорую, следом прибыли сотрудники ГАИ. Девочка жива, на голове большая гематома, наверняка сотрясение мозга, сильное шоковое состояние. Ребенка увезла реанимация. автор поста

Ранее стало известно, что водитель-наркоман отправится в колонию за смертельное ДТП на Павловском шоссе.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Гатчина