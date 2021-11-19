Водитель-наркоман отправится в колонию за смертельное ДТП на Павловском шоссе

Авария произошла год назад.

В пятницу, 19 ноября, Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении Романа Барсегяна, устроившего смертельную аварию год назад на Павловском шоссе.

Мужчина употребил наркотики, а затем сел за руль "Лады Ларгус". В неадекватном состоянии около трех часов дня на Павловском шоссе, на участке между Кедринской и Артиллерийской улицами, он выехал на "встречку".

"Лада" врезалась в "КИА" на скорости 60 км/ч. Вторую иномарку отбросило в металлическое дорожное ограждение, после столкновения "Лада" зацепила "Форд Фокус".

Водителя и пассажира "КИА" госпитализировали. Водитель скончался меньше чем через месяц.

Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима. Также ему запретили садиться за руль на 2 года 10 месяцев.

Видео: Piter.tv