В Ленобласти дотла сгорел автомобиль

"Газель" тушили десять пожарных.

В субботу, 30 мая, в городе Никольское дотла сгорела "ГАЗель". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы уточнили, что перед возникновением огня услышали громкий хлопок. Также отмечается, что горящий автомобиль тушили 10 пожарных и две специальные единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали, что полицейские спасли из горящего автомобиля в центре Петербурга нетрезвого мужчину.

Видео: vk.com/spb_today