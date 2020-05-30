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В Ленобласти дотла сгорел автомобиль

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"Газель" тушили десять пожарных.

В субботу, 30 мая, в городе Никольское дотла сгорела "ГАЗель". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы уточнили, что перед возникновением огня услышали громкий хлопок. Также отмечается, что горящий автомобиль тушили 10 пожарных и две специальные единицы техники. О пострадавших не сообщалось. 

Ранее мы писали, что полицейские спасли из горящего автомобиля в центре Петербурга нетрезвого мужчину.

Видео: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, пожар, сгорела газель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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