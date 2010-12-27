В Никольском саду высадили новые деревья взамен умерших вязов

Специалисты посадили рябины и планируют высадить дубы.

В Никольском саду началась посадка саженцев рябины. Об этом 24 апреля сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

В комитете пояснили, что новые деревья высадят взамен вязов, которые были поражены голландской болезнью. Специалисты садово-паркового предприятия "Центральное" отмечают, что летом молодые рябины уже будут иметь красивый декоративный вид.

Решение высадить в саду именно рябины, было связано с тем, что эти деревья традиционно росли на данной территории. Эту культуру определили на основании охранного обязательства и после согласования с КГИОП.

В 2019 году в саду высадят еще 33 дерева, порода которых еще не уточняется. Всего на территории растут более 300 деревьев разных видов. Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцы обеспокоены вырубкой вязов в Никольском саду. Лидер движения Красимир Врански сообщил, что местным жителям вырубку объяснили болезнью вязов. Однако сами петербуржцы летом не заметили засохших деревьев. В пресс-службе комитета по благоустройству подтвердили разрешение на вырубку и рассказали, что в саду уберут десять старых вязов, которые болеют графиозом. Эта болезнь, по оценкам экспертов, стала причиной гибели множества деревьев в городе на Неве.

Фото: Комиет по благоустройству