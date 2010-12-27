Петербуржцы обеспокоены вырубкой вязов в Никольском саду

В комитете благоустройства подтвердили информацию о вырубке.

В Адмиралтейском районе петербуржцы обеспокоены тем, что 5 февраля в Никольском саду около одноименного собора рабочие начали вырубать деревья. Активисты "Красивого Петербурга" забили тревогу, так как собор и прилежащая к нему территория находится под охраной КГИОП и является объектом культурного наследия.

Лидер движения Красимир Врански сообщил, что местным жителям вырубку объяснили болезнью вязов. Однако сами петербуржцы летом не заметили засохших деревьев. В пресс-службе комитета по благоустройству подтвердили разрешение на вырубку и рассказали, что в саду уберут десять старых вязов, которые болеют графиозом. Эта болезнь, по оценкам экспертов, стала причиной гибели множества деревьев в городе на Неве.

Также в сообщении сказано, что ранее на место вырубки прибыла комиссия комитета и представители КГИОП. Было установлено, что вязы давно погибли и могут при сильном ветре упасть. Вырубать их зимой, было решено для того, чтобы спецтехника не нанесла повреждений газонам.

Комитет по благоустройству успокоил граждан и добавил, что весной на месте срубленных больных деревьев высадят саженцы дуба и рябины.