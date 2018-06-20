В Никольском саду высадят липу, черемуху Мааки и клен

Всего в саду появится 33 новых дерева.

В Никольском саду начали высаживать деревья. Здесь появятся 24 липы, 3 черемухи Мааки и 6 остролистных кленов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Все саженцы выращивались в нашем регионе и адаптированы к непростому петербургскому климату.

Количество, породы и места посадки саженцев в историческом парке согласованы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. пресс-служба Комитета по благоустройству

Помимо этого, 23 апреля липы посадят в парке Куракина дача, на Васильевском острове, на Ораниенбаумском проспекте и на улице Кораблестроителей. А в парке Сосновка и саду "Нева" высадят 70 молодых сосен.

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