Целый год волонтёры собирали макулатуру и пластиковые бутылки в обмен на саженцы.

В понедельник, 20 апреля, в Калининском подростки высадили сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Так, ребята из Центра поддержки молодёжных инициатив "Водинголос" целый год собирали макулатуру и пластиковые бутылки в обмен на саженцы. Молодые петербуржцы высадили 15 саженцев ив и 2 яблони.на пересечении улицы Руставели и на проспекте Науки.

Отметим, что осенью деревья также высадят студенты профессиональных учебных заведений района.

Администрация Калининского района предложит на рассмотрение Топонимической комиссии города название для этих участков "Молодёжный сквер".

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