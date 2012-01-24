В Никольском саду нашли мемориальную плиту, посвященную жертвам революций и Гражданской войны

В минувшие выходные, 11 августа, в Никольском саду компания "Ленсвет" обнаружила мемориальную плиту, которая посвящена жертвам Гражданской войны, а также Февральсткой и Октябрьской революции. Сообщает пресс-служба организации.
Плиту передадут в руки комитету, по использованию и охране памятников истории и культуры города.
Плита огорожена, работы в непосредственной близости от плиты приостановлены до получения экспертного заключения археологов и КГИОП
отметили в СПб ГУП "Ленсвет"
Историческая находка скрывалась под полуметровым слоем земли, около Цусимского обелиска, который возведен в память о погибших моряках.
На мемориале выгравированы такие имена, как Астахов, Мясников, Войтик, Забело, Белозеров, Олимпиев, Красильников и другие.
Согласно документам, в Никольском саду "Ленсвет" планируют проложить 2,9 км кабельныйх линий, а также установить 74 чугунных торшеров. Организация планирует завершить работы в конце осени этого года.
Фото: официальный сайт СПб ГУП "Ленсвет"