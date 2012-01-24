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В Никольском саду нашли мемориальную плиту, посвященную жертвам революций и Гражданской войны
Сегодня, 18:41
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IRINA_CHALKINA
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В Никольском саду нашли мемориальную плиту, посвященную жертвам революций и Гражданской войны

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Плиту нашли во время реконструкции наружного освещения.

В минувшие выходные, 11 августа, в Никольском саду компания "Ленсвет" обнаружила мемориальную плиту, которая посвящена жертвам  Гражданской войны, а также Февральсткой и Октябрьской революции. Сообщает пресс-служба организации.

Плиту передадут в руки комитету, по использованию и охране памятников истории и культуры города.

Плита огорожена, работы в непосредственной близости от плиты приостановлены  до получения экспертного заключения археологов и КГИОП

отметили в СПб ГУП "Ленсвет"

Историческая находка скрывалась под полуметровым слоем земли, около Цусимского обелиска, который возведен в память о погибших моряках. 

На мемориале выгравированы такие имена, как Астахов, Мясников, Войтик, Забело, Белозеров, Олимпиев, Красильников и другие.

Согласно документам, в Никольском саду "Ленсвет" планируют проложить 2,9 км кабельныйх линий, а также установить 74 чугунных торшеров. Организация планирует завершить работы в конце осени этого года. 

Фото: официальный сайт СПб ГУП "Ленсвет"

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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