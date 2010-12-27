  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Нидерландах скончался актер Рутгер Хауэр
Сегодня, 20:25
99
maksimmowa

В Нидерландах скончался актер Рутгер Хауэр

0 0

Сегодня прошли похороны артиста.

Нидерландский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Новость опубликовал портал "Variety" в среду, 24 июля. Также издание сообщило, что артист умер еще 19 июля у себя дома. 

Смерть подтвердил агент звезды Стив Кенис. 

Одной из главных ролей Хауэра стал образ Роя Бэтти в фильме 1982 года "Бегущий по лезвию" режиссера Ридли Скотта. Кинокартина  обрела мировую известность, а образ Роя стал одним из важнейших в поп-культуре. Всего за карьеру Рутгер Хаэур снялся более чем в 150 фильмах.

Фото: kinopoisk.ru

Теги: нидерланды, рутгер хауэр, умер актер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии