В Нидерландах скончался актер Рутгер Хауэр

Сегодня прошли похороны артиста.

Нидерландский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Новость опубликовал портал "Variety" в среду, 24 июля. Также издание сообщило, что артист умер еще 19 июля у себя дома.

Смерть подтвердил агент звезды Стив Кенис.

Одной из главных ролей Хауэра стал образ Роя Бэтти в фильме 1982 года "Бегущий по лезвию" режиссера Ридли Скотта. Кинокартина обрела мировую известность, а образ Роя стал одним из важнейших в поп-культуре. Всего за карьеру Рутгер Хаэур снялся более чем в 150 фильмах.

Фото: kinopoisk.ru