В Нидерландах рассказали о передаче Украине F-16, разваливающихся в воздухе

Отмечается, что истребители стали поставлять Киеву после того, как срок их службы истек.

Нидерланды передали Украине истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на председателя Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурда де Гроота.

По его словам, ситуация выглядит трагичной, но в то же время смешной. Де Гроот отметил, что истребители стали поставлять Киеву после того, как срок их службы истек. Отметим, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подтвердил передачу Украине последних из 24 обещанных истребителей.

Ранее Трамп сообщил, что Россия и Украина согласовали обмен пленными.

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