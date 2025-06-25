В Нидерландах раскритиковали решение позволить Зеленскому выступить в парламенте

Тьерри Боде негативно оценил вмешательство Украины во внутренние дела Нидерландов.

Политический лидер правой партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил в видеообращении о том, что выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского в нижней палате парламента Нидерландов противоречит вековой традиции нейтралитета данного законодательного органа. Ролик депутат опубликовал в социальных сетях. По мнению специалиста, парламент должен всегда быть таким местом, в котором решаются исключительно внутренние вопросы государства. Он добавил, что на него не должно оказываться никакого давления извне.

Это абсолютный прецедент: впервые в истории Нидерландов главе иностранного государства дают слово в парламенте. Тьерри Боде, политик из Нидерландов

Тьерри Боде уверен, что решение властей из Нидерландов организовать выступление украинского политика сигнализирует о присоединении европейского государства к военной риторике. Он добавил, что при этом правительство не приглашало выступить перед законодателями ни американского президента-республиканца Дональда Трампа, ни премьер-министра Канады Марка Карни, ни руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, что официальное выступление Зеленского в парламенте Нидерландов состоялось 24 июня. Событие прошло в преддверии двухдневного летнего саммита НАТО, который запланирован в Гааге.

Зеленского разместили далеко от Трампа для фотографирования на саммите НАТО.

Фото и видео: YouTube / Forum voor Democratie