В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

На исследования антитела могут уйти месяцы.

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Об этом рассказал профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

По его словам, вещество блокирует инфекцию и есть большая вероятность, что оно будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу. Но сначала антитело должно быть протестировано на человеке. По прогнозам, на его исследования понадобятся месяцы. Для этого необходимо получить одобрение от других ученых в области биологии,

Ранее была названа последняя страна в Европе без коронавируса.

Фото: NOS.nl