В Неву выпустили 3 тысячи мальков атлантического лосося

Это необходимо было сделать для того, чтобы восстановить биологические ресурсы Невы и Финского залива.

В понедельник, 24 мая, специалисты "Водоканала" совместно с СЗТУ по Росрыболовству и Северо-Западным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" выпустили в Неву 3 тысячи мальков атлантического лосося. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Рыбу выпустили с острова Главрыба в рамках акции по сохранению бассейна Балтийского моря и восстановлению биологических ресурсов Невы и Финского залива.

На первом этапе специалисты вылавливают рыбу из бассейна, погружают в воду и взвешивают. После этого ее помещают в специальную живорыбную машину и через гофрированную трубу отпускают на волю.

Такие мероприятия обычно проходят в темное время суток, чтобы птицы не успели съесть мальков.

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Фото, видео: пресс-служба "Водоканала"