На Ладоге заметили бесстрашную нерпу

Животное любит фотографироваться.

На Ладоге в Ленобласти обнаружили игривую и дружелюбную нерпу. Животное не пряталось от гостей, а внимательно рассматривало их и плескалось в воде. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Грибы и Грибники СПб" 22 мая.

Известно, что в Ленинградской области обитает ладожская кольчатая нерпа. Этот вид отличается небольшим размером и светлым окрасом. Обычно животные держатся небольшими группами - от 7 до 15 зверей. Питается нерпа рыбой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Курортном районе стали замечать мертвых тюленей на берегу. Тела забирают коммунальные службы. Если вы обнаружили мертвого тюленя, сообщите в Фонд по телефону 699-23-99. Свое сообщение лучше сопроводить фото и локацией.

Видео: "ВКонтакте" / "Грибы и Грибники СПб"