В Курортном районе стали замечать мертвых тюленей на берегу

Большинство из них погибли из-за рыбацких сеток.

На берег Финского залива стало прибивать умерших тюленей. В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, с чем это связано.

Животные погибли преимущественно осенью и зимой. Из-за потепления их стало выбрасывать на берег волнами. Этой весной специалисты насчитали уже более 30 погибших нерп. Большинство из них умерли в рыбацких морских мерёжах.

Тела забирают коммунальные службы. Если вы обнаружили мертвого тюленя, сообщите в Фонд по телефону 699-23-99. Свое сообщение лучше сопроводить фото и локацией.

Ранее на пляже "Ласковый" спасли еще одного обессиленного тюлененка.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99