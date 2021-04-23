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На пляже "Ласковый" спасли еще одного обессиленного тюлененка

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Серый тюлень весил всего 13 кг.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы спасли еще одно животное. Они засняли, как проходила "операция".

Нового пациента поймали на пляже "Ласковый" в Солнечном, когда он выполз на берег 22 апреля. Тюлененок испугался звука проезжающего катера. Детеныш был сильно истощен: вместо положенных 35-40 кг он весил всего 13 кг. По словам сотрудника Фонда, иногда серые тюлени уползают на несколько километров от воды. 

Ранее Piter.TV показал, как в центре Петербурга ловили серого тюленя. Животное сопротивлялось, но его все же удалось унести. 

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: нерпа, пляж ласковый, тюлень, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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