На пляже "Ласковый" спасли еще одного обессиленного тюлененка

Серый тюлень весил всего 13 кг.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы спасли еще одно животное. Они засняли, как проходила "операция".

Нового пациента поймали на пляже "Ласковый" в Солнечном, когда он выполз на берег 22 апреля. Тюлененок испугался звука проезжающего катера. Детеныш был сильно истощен: вместо положенных 35-40 кг он весил всего 13 кг. По словам сотрудника Фонда, иногда серые тюлени уползают на несколько километров от воды.

Ранее Piter.TV показал, как в центре Петербурга ловили серого тюленя. Животное сопротивлялось, но его все же удалось унести.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99