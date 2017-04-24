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Появилось видео спасения серого тюленка

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Горожане назвали животное Крюком. Кличка связана с местом спасения.

Сегодня утром, 10 апреля, в центре Петербурга был замечен серый тюлененок, который нуждался в помощи. Об этом сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы. Спустя несколько часов, в 20.00, в "ВКонтакте" в сообществе "Спасение тюленей" появилась информация о том, что животное вызволили из беды. 

На записи можно увидеть, как ловко спасатель поймал тюлененка сачком. Животное активно сопротивлялось, но все-таки не выскользнуло из рук волонтера.

Жители города очень переживали за состояние тюленя, они бурно обсуждали спасение в социальных сетях. Также горожане уже дали кличку найденышу, связана она с Крюковым каналом - местом спасения тюлененка.

Сотрудники фонда поблагодарили петербуржцев за то, что они сообщали местонахождение тюленя и не были равнодушны к проблеме.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными.

Теги: животное, спасение животных
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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