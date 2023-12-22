В Неву сбрасывали мутные канализационные стоки

В районе набережной Кутузова расположен выпуск ЦО-13, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления (СЗМУ) Росприроднадзора взяли на контроль информацию о поступлении мутных вод в Неву возле Литейного моста. В рамках осмотра сброс подтвердился, рассказали в пресс-службе ведомства 27 мая.

В районе набережной Кутузова расположен выпуск ЦО-13, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Он заглублен и является общесплавным.

На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей. Всего в данном месте канализуются стоки 70 абонентов. Пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора

На данный момент ведомство готовит документы для объявления ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предостережения о недопустимости нарушения требований к охране водных объектов и необходимости принятия мер, направленных на усиление контроля за абонентами.

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Видео: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора