В Неву с моста Александра Невского прыгнула женщина

Спасатели вытащили ее из воды и передали медикам. В машине скорой помощи пострадавшую реанимировали.

В Красногвардейском районе спасатели выловили девушку из Невы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 26 сентября.

В воскресенье примерно в 10:23 утра женщина прыгнула в воду с моста Александра Невского. Спасатели вытащили ее из реки и передали медикам. В карете "скорой помощи" пострадавшую удалось реанимировать. Женщину госпитализировали в Мариинскую больницу.

Пострадавшей на вид 30-35 лет, имеет азиатскую внешность.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночь на субботу из Фонтанки вытаскивали пьяного купальщика.

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