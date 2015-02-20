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В ночь на субботу из Фонтанки вытаскивали пьяного купальщика
Сегодня, 10:54
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В ночь на субботу из Фонтанки вытаскивали пьяного купальщика

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Теперь пловцу придется заняться своим здоровьем.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 25 сентября спасатели достали из воды выпившего купальщика. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина прыгнул в Фонтанку с Аничкова моста. Из ледяной воды его вылавливали сотрудники МЧС. Резвого пловца, который, оказавшись в холодной реке, потерял запал, передали медикам. 

Выясняются подробности инцидента. Уточняется информация о самочувствии смельчака. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что из-за североатлантического циклона в Петербург придут дожди.

Фото: Pexels

Теги: аничков мост, купальщик, фонтанка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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