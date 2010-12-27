В Невском районе злоумышленник украл мобильный телефон в супермаркете

Он воспользовался тем, что женщина оставила его без присмотра.

Полицейские Невского района задержали гражданина, подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее, 16-го июня, в полицию обратилась женщина 52-ух лет. Она заявила о том, что в период с 14.45 до 15.00 16-го июня 2019 года в помещении одного из супермаркетов на улице Бабушкина д. 9 злоумышленник тайно похитил ее мобильный телефон. Он воспользовался тем, что женщина отошла с рабочего места и оставила гаджет без присмотра. Стоимость телефона - 22 тыс. рублей.

Правоохранительные органы провели розыcки и задержали 31-летнего гражданина. У него был обнаружен и изъят мобильный телефон, который принадлежал потерпевшей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер из Петербурга расстрелял женщину из пневмата.

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