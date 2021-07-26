Жители Невского района пожаловались на неприятный запах горелого кофе

Одним из потенциальных источников запаха может быть завод по производству кофе.

Петербуржцы пожаловались на неприятный запах в Невском районе. Горожане утверждают, что пахнет горелым кофе. По этому поводу в Комитете по природопользованию состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по установлению источников запаха.

Предполагается, что неприятный запах может исходить от завода по производству кофе "Орими КФ". Руководству предприятия поступило предписание устранить нарушения. Также одним из потенциальных источников гари может быть завод "Магистраль", который сообщил о демонтаже печи для сжигания дров на своей площадке.

Ранее в Смольном объяснили появление запаха гари во время тумана.

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