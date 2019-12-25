  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Запах гари от горящего поля дошел до жилых домов в Колпино
Сегодня, 10:45
70
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Запах гари от горящего поля дошел до жилых домов в Колпино

0 0

Жители отметили, что из-за этого погибнут животные.

На границе Колпинского района Петербурга и Тосненского района Ленобласти горели поля 10 мая. Местные жители пожаловались на запах гари, который дошел до жилых домов. Сообщения появились в районных группах в "ВКонтакте".

Пришлось окна закрывать, запах тот ещё.

Каждый год одно и тоже. НУ ЗАЧЕМ??!!! Бедные полевые животные.

написали пользователи.

Официальной информации от региональных ГУ МЧС не появлялось. 

Ранее Piter.tv писал о том, что к берегу в Рыбацком приплыл пустой гроб. 

Фото: ВКонтакте / Elena Guzeeva, Светлана Немцева

Теги: горящее поле, запах гари, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии