Запах гари от горящего поля дошел до жилых домов в Колпино

На границе Колпинского района Петербурга и Тосненского района Ленобласти горели поля 10 мая. Местные жители пожаловались на запах гари, который дошел до жилых домов. Сообщения появились в районных группах в "ВКонтакте".
Пришлось окна закрывать, запах тот ещё.
Каждый год одно и тоже. НУ ЗАЧЕМ??!!! Бедные полевые животные.
написали пользователи.
Официальной информации от региональных ГУ МЧС не появлялось.
Ранее Piter.tv писал о том, что к берегу в Рыбацком приплыл пустой гроб.
Фото: ВКонтакте / Elena Guzeeva, Светлана Немцева
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все