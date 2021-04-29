На заводе по производству кофе прошла проверка после жалоб петербуржцев на запах гари

Участники заседания подчеркнули, что меры по предотвращению гари нужно усилить.

В Невском районе Петербурга жители пожаловались на запах горелого кофе. После этого провели проверку на заводе по производству кофе "Орими КФ" во Всеволожском районе Ленинградской области. Межведомственная рабочая группа по установлению источников запахов и принятию мер для обеспечения качества атмосферного воздуха собрала очередное заседание. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты "Орими" на заседании рассказали, как очищают выбросы загрязняющих воздух веществ, сообщили о результатах экологического контроля, а также о визите горожан на само производство. Участники подчеркнули, что меры по предотвращению гари нужно усилить.

Также на встрече рассмотрели и другие объекты, которые могут быть источниками зловонного запаха. В результате комитет направит компании "АБЗ "Магистраль" запрос о планах и принятых мерах по снижению загрязняющих воздух выбросов.

Ранее стало известно, почему в Петербурге в пятницу пахло гарью. Чаще всего горожане жаловались на воздух в Невском, Красносельском, Московском, Красногвардейском, Кировском, Выборгском и Приморском районах.

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