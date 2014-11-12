Жители Лужского района жалуются на запах гари из-за пожара на мусорном полигоне

В Лужском районе Ленобласти уже два дня пахнет гарью. Об этом сообщили в интернет-газете ivbg.ru.
Пожарные МЧС вторые сутки тушат пламя на полигоне около деревни Сорочкино Мшинского поселения Ленобласти. Бороться с огнем отправили 32 спасателей и 15 спецмашин.
Команда поливает несколько очагов горения. Отметим, что они расположены на большой глубине.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Жители рассказали о пелене дыма и сильном запахе.
Ранее на Piter.tv: в период зноя в Петербурге чаще стали выпадать дети из окон.
Фото: Pxhere, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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