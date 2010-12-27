В Невском районе петербуржец с ножом угрожал убийством матери

Соседи услышали крики о помощи и вызвали полицию.

Вечером в понедельник отряд вневедомственной охраны задержал петербуржца, который угрожал своей пожилой матери убийством. Как сообщает пресс-служба УВО, нетрезвый мужчина схватился за нож.

Инцидент произошел в одной из квартир в Невском районе на улице Цимбалина. В районе девяти часов вечера соседи услышали подозрительный шум и женские крики о помощи. Бдительные петербуржцы незамедлительно обратились в полицию.Приехавший на место происшествия отряд патрулирования задержал 32-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры схватился за нож и начал угрожать своей 63-летней матери.

Оперативники отобрали у злоумышленника оружие, а его самого доставили в 10 отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что фигурантам дела о теракте в петербургской подземке продлили арест.