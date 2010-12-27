Фигурантам дела о теракте в петербургской подземке продлили арест

Подозреваемые пробудут под стражей до 6 апреля.

5 марта суд постановил продлить арест шестерым фигурантам дела о теракте в петербургском метрополитене. Подозреваемые останутся под стражей еще на два месяца. Известно, что Басманный суд Москвы принял аналогичное решение.

До 6 апреля Содик Ортиков, Сейфула Хакимов, Дилмурад Муидинов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагибжон Эрматов останутся под стражей. Аброра Азимова продержат за решеткой до 17 апреля.

Напомним, 3 апреля 2017 года во время движения состава на перегоне станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел взрыв. В результате происшествия вместе со смертником, который зашел в вагон с бомбой, погибли 16 человек. От поражающих элементов взрывного устройство травмы различной степени сложности получили более сотни человек.

Оперативники задержали по подозрению в подготовке теракта 11 человек. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил дело по статьям "террористический акт" и "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ".