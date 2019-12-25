В Невском районе возведут два многоярусных гаража

Речь идет об участках на Гудиловской улице.

В Невском районе Петербурга планируют построить два многоярусных гаража. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 27 ноября.

Проведение торгов на право заключения договоров аренды на инвестиционных условиях двух соседствующих земельных участков одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Речь идет о территориях на Гудиловской улице, на каждой из которых возведут по многоярусному гаражу. Максимальная общая площадь объектов составит порядка 18 тыс. "квадратов". По словам градоначальника, паркинги помогут разгрузить дороги и улицы Северной столицы.

В администрации города напомнили, что в Петербурге работает "Единое окно" для инвесторов. Его специалисты могут проконсультировать по порядку участия в аукционе и предоставить необходимую информацию для реализации проектов.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в городской ЗакС законопроект о перерасчете компенсаций за снесенные гаражи. По словам инициаторов, размер выплат должен соответствовать рыночной стоимости объектов. Кроме того, необходимо учитывать их местоположение, тип и площадь.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)