В Невском районе стражи порядка не дали пенсионеру перевести деньги мошенникам

Аферисты привели пожилого мужчину в банк и заставили снять 700 тыс. рублей. Но дедушка вовремя позвал на помощь правоохранителей.

В Невском районе накануне, 22 января, сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в мошенничестве. По версии следователей, они заставляли 75-летнего жителя Петербурга отдать им около 700 тыс. рублей.

Как стало известно Piter.tv, пенсионеру около 14 часов дня позвонила неизвестная женщина и убедила его в необходимости ремонта квартиры. К 18 часам под предлогом проведения замеров к пожилому мужчине пришли двое молодых людей, которые попросили хозяина дома снять 700 тыс. рублей в банке и отдать им. Злоумышленники хотели получить "предоплату" за работу. Тогда вместе с "мастерами" петербуржец направился к банкомату. По дороге он заподозрил неладное и позвонил в полицию.

Стражи порядка задержали аферистов. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка из Петербурга смогла предотвратить преступление телефонных мошенников.

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