В Невском районе сбили трех пешеходов

На место прибыли спасатели.

Вечером в среду, 21 октября, очевидцы сообщили об аварии в Невском районе.

Сообщается, что на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко водитель автомобиля сбил троих пешеходов. В каком именно состоянии они находятся, неизвестно. Уточняется, что пострадавшие живы. На место прибыли спасатели и медики. При каких обстоятельствах произошло ДТП, неясно. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД не поступало. Отмечается, что на участке дороги образовалась пробка.

Ранее мы писали, что на перекрестке Тамбасова и Народного Ополчения произошло ДТП с участием 4 машин.

Фото: Piter.TV