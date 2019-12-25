Ребенок травмировал голову крышкой от мусорного бака на улице Крыленко

Мальчика увезли в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

В четверг, 20 августа, в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы. По информации медиков, скорая помощь привезла с улицы Крыленко ребенка в тяжелом состоянии с многочисленными травмами головы. Об этом Piter.TV узнал из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, на прогулке с папой пятилетний мальчик вытащил картонку из рядом стоящего мусорного контейнера, чтобы покататься на ней с горки. В момент вытаскивания картона на голову мальчику упала железная крышка контейнера, а отец в тот момент не уследил за сыном и упустил опасный момент. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы височной кости и орбиты, а также множественные раны лиц.

Семья мальчика благополучная, не состоит на учете в ПДН.

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Фото: Piter.TV