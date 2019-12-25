Тихвинская школьница-беглянка сломала позвоночник, упав с третьего этажа

Девушка пояснила, что хотела сбежать из дома через балкон.

После полудня в пятницу, 7 августа, в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что стал свидетелем падения девушки с третьего этажа. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в Тихвине, в доме №19 пятого микрорайона.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле 14-летнюю школьницу, ее госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом поясничных позвонков копчика и тупой травмой живота. Подросток оказался трудным: девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, хотя семья полная и не состоит на учете. Школьница пояснила, что хотела сбежать из дома, поэтому сама прыгнула с балкона.

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Фото: Piter.TV