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В Петербурге 15-летний школьник умер, отравившись метадоном
Сегодня, 16:07
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himif

В Петербурге 15-летний школьник умер, отравившись метадоном

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Родители нашли сына уже в бессознательном состоянии.

Утром 31 июля в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19. В сообщении говорилось о привезенном из дома на Апрельской улице отравившемся школьнике в коме и с отеком легких. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Спасти 15-летнего подростка врачи не смогли, школьник скончался спустя несколько минут после госпитализации. Как выяснилось, мальчик отравился смесью, содержащей наркотик метадон. Пакет с белым веществом изъяли полицейские в квартире подростка. Отмечается, что родители нашли сына уже в бессознательном состоянии. Семья погибшего подростка благополучная.

Ранее мы рассказывали, как петербургская школьница отравилась выпивкой и сбежала из больницы.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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