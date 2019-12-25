Петербургская школьница отравилась выпивкой и сбежала из больницы

В четверг, 23 июля, в Петербурге была госпитализирована 16-летняя девочка с алкогольным отравлением. Как стало известно Piter.TV, школьница числилась в федеральном розыске.
Несмотря на то, что подросток считался пропавшими без вести, ее забрали из родительской квартиры на улице Сикейроса.
В больницу пострадавшая поступила с диагнозом "отравление этанолом". Через некоторое время она совершила очередной побег - на этот раз, прямо из палаты.
Ранее мы рассказали о том, что стали известны подробности инцидента на проспекте Науки.
Фото: Piter.TV
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