Стали известны подробности инцидента на проспекте Науки

Школьника госпитализировали в больницу.

В пятницу, 24 июля, стали известны подробности странного инцидента на проспекте Науки, который произошел накануне, 23 июля. Сначала 41-летняя женщина ударила 12-летнего мальчика, вооружившись самокатом. Школьник обратился в скорую помощь.

Врачи госпитализировали ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами лица. Через полчаса женщину ограбили трое мужчин – ее избили, забрали цепочку и крестик. Около пяти часов вечера подозреваемые были задержаны. Нападавшими оказались неработающие петербуржцы, которые не раз сидели в колонии. В инциденте, который произошел между ребенком и женщиной, все еще разбираются.

В беседе с 78.ru женщина рассказала, что ее сын взял у ребят самокат покататься, а отдать хотел позже. Однако ребята пришли к мальчику домой и требовали от матери отдать самокат, но так как женщина не знала, кому принадлежит средство передвижения, решила не рисковать и не отдавать самокат. А те, в свою очередь, решили подговорить местных пьяниц, которые начали названивать в домофон. Мужчины втолкнули женщину в подъезд, одному она дала пощечину, после чего тоже получила удары по лицу и в живот. Вырванный крестик позже жительница нашла в кустах, а цепочку злоумышленники забрали. Описать преступников петербурженка не сумела.

Ранее мы писали, что ударившую самокатом детей петербурженку в этот же день ограбили на проспекте Науки.

Видео: Piter.TV