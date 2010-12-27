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В Невском районе на дороге нашли бутылку с 10 кг ртути
Сегодня, 13:20
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nastya960

В Невском районе на дороге нашли бутылку с 10 кг ртути

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По предварительной информации, ртуть могли использовать в промышленности.

Накануне днём в районе Большого Смоленского проспекта прохожий увидел бутылку с ртутью. Об этом сообщили Невские Новости.

Сначала мужчина не понял, что находится внутри бутылки и попытался поднять её, но та оказалась очень тяжёлой. Присмотревшись, прохожий увидел жидкий металл и обратился за помощью в соответствующие службы.

По предварительной информации, ртуть могли использовать в промышленности. Общий вес найденного жидкого металла составил более 10 килограммов.

В Приморье школьник принес в школу ртуть и раздавал "шарики" ребятам.

Фото: Википедия 

Теги: большой смоленский проспект, невский район, ртуть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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