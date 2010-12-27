В Приморье школьник принес в школу ртуть и раздавал "шарики" ребятам

Детей и взрослых эвакуировали из школы. Все дети и взрослые будут осмотрены медиками.

В Приморье ученик 7 класса принес в школу баночку с ртутью.

ТАСС со ссылкой на администрацию Приморского края сообщает, что ученик 7 класса Хорольского района Приморского края принес в школу баночку с ртутью и раздавал "шарики" всем желающим. Затем произошло разлитие жидкой ртути на деревянный пол. Все ученики, 270 детей, были отправлены домой.

Один из детей почувствовал себя плохо, но обследования показали, что это не связано с отравлением парами ртути. Но все дети и взрослые, которые были в школе в этот день, будут осмотрены медиками. Школа закрыта до понедельника, в ней проводится демеркуризация.

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Фото:Piter.TV