В Астраханской области автобус с пассажирами столкнулся с электричкой

В сети опубликовано видео с места аварии на переезде.

В Астраханской области электричка снесла пассажирский автобус

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Астраханской области электричка снесла на переезде автобус с пассажирами. В автобусе находилось 25 рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. В электричке 650 пассажиров. В ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса, одному из них потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, автобус выскочил на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

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Видео:Mash