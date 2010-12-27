  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе прокуратура пытается закрыть нелегальный частный дом престарелых
Сегодня, 15:38
102
IRINA_CHALKINA

В Невском районе прокуратура пытается закрыть нелегальный частный дом престарелых

0 0

Дом престарелых расположен в обычной трехкомнатной квартире.

В центре Петербурга прокуратура пытается закрыть нелегальный частный дом престарелых. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Следственном комитете выяснили, что дом престарелых находится в обычной трехкомнатной квартире в Невском районе. Организатор - индивидуальный предприниматель. Отметим, что войти в заведение возможно исключительно через общий подъезд. По закону это является нарушением интересов людей, проживающих в этом доме. Кроме того, петербуржец не не перевел помещение в состав нежилого фонда.

 Исковое заявление в отношении петербуржца находится на рассмотрении. 

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе найден автомобиль, похищенный в Красносельском районе.

Фото:pixabay

Теги: нелегальный дом престарелых, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии