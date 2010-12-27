В Невском районе прокуратура пытается закрыть нелегальный частный дом престарелых

Дом престарелых расположен в обычной трехкомнатной квартире.

В центре Петербурга прокуратура пытается закрыть нелегальный частный дом престарелых. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Следственном комитете выяснили, что дом престарелых находится в обычной трехкомнатной квартире в Невском районе. Организатор - индивидуальный предприниматель. Отметим, что войти в заведение возможно исключительно через общий подъезд. По закону это является нарушением интересов людей, проживающих в этом доме. Кроме того, петербуржец не не перевел помещение в состав нежилого фонда.

Исковое заявление в отношении петербуржца находится на рассмотрении.

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