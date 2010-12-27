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В Кировском районе найден автомобиль, похищенный в Красносельском районе
Сегодня, 12:34
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В Кировском районе найден автомобиль, похищенный в Красносельском районе

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В результате проверки правоохранительные органы установили первоначальный ВИН номер транспортного средства, по которому автомобиль числится в розыске как угнанный в Красносельском районе.

Полицейские Кировского района нашли автомобиль, похищенный в Красносельском районе. Транспортное средство "Mitsubishi Pajero" обнаружено в рамках проводимой операции "Автомобиль". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения. Во время осмотра транспортного средства полицейские засомневались в подлинности номерных агрегатов. Мужчина утверждал, что приобрел автомобиль по объявлению, размещенному на сайте в июне 2017 года у неизвестного мужчины в городе Стрельна. В результате проверки правоохранительные органы установили первоначальный ВИН номер транспортного средства, по которому автомобиль числится в розыске как угнанный в Красносельском районе.

По факту угона возбуждено уголовное дело по статье "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

Фото:pixabay

Теги: кировский район, красносельский район, подделка номеров, похищенный автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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