В Кировском районе найден автомобиль, похищенный в Красносельском районе

В результате проверки правоохранительные органы установили первоначальный ВИН номер транспортного средства, по которому автомобиль числится в розыске как угнанный в Красносельском районе.

Полицейские Кировского района нашли автомобиль, похищенный в Красносельском районе. Транспортное средство "Mitsubishi Pajero" обнаружено в рамках проводимой операции "Автомобиль". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автомобилем управлял мужчина 1970 года рождения. Во время осмотра транспортного средства полицейские засомневались в подлинности номерных агрегатов. Мужчина утверждал, что приобрел автомобиль по объявлению, размещенному на сайте в июне 2017 года у неизвестного мужчины в городе Стрельна. В результате проверки правоохранительные органы установили первоначальный ВИН номер транспортного средства, по которому автомобиль числится в розыске как угнанный в Красносельском районе.

По факту угона возбуждено уголовное дело по статье "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

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