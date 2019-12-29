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В 2021 году в Невском районе откроется новый детский сад на 250 мест
Сегодня, 18:13
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nadezhda_sib

В 2021 году в Невском районе откроется новый детский сад на 250 мест

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Он появится на территории жилого комплекса.

Во втором квартале 2021 года около станции метро "Ломоносовская" в Петербурге откроют детский сад, сообщил портал "Строительный Петербург".

Образовательное учреждение появится на территории ЖК "Стрижи в Невском", его построит холдинг Setl Group. Детский сад на 250 человек расположится между корпусами 3.2 и 4.1. Для дошколят сделают игровые комнаты, залы для занятия музыкой и спортом, лифты для маломобильных посетителей, а во дворе — площадки с навесами от дождя и солнца. Также на территории будет вестись видеонаблюдение. 

На данный момент строительство уже идет, объект должен быть введен в эксплуатацию во втором квартале 2021-го года вместе с жилыми домами. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Кораблестроителей появится новый детский сад. 

Фото: pixabay.com 

Теги: строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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