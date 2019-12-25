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В Невском районе появится новый спортивный комплекс
Сегодня, 18:40
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mlrnstya

В Невском районе появится новый спортивный комплекс

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Он расположится на Железнодорожном проспекте.

В понедельник, 24 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочее совещание с членами городского правительства. В рамках него было решено предоставить в аренду земельный участок в Невском районе под строительство спортивного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Беглов также отметил, что всемирная пандемия по коронавирусу не способна остановить строительство новых спортивных комплексов и центров, поскольку они пользуются популярностью у петербуржцев. 

Известно, что спортивный комплекс будет представлять из себя трёхэтажное здание с игровым залом, тренажерным залом, раздевалками для команд и помещениями для тренеров. Он будет предназначен для групповых и индивидуальных занятий спортом, а также для соревнований местного уровня по разным видам спорта. Посетить новый спорткомплекс сможет любой желающий.

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе появится спорткомплекс с тремя мини-футбольными полями.

Фото: пресс-служба Смольного; Piter.tv

Теги: железнодорожный проспект, спорткомплекс, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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