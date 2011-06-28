На Петергофском шоссе появится спорткомплекс с тремя мини-футбольными полями

В понедельник, 12 апреля, Смольный решил выделить компании ООО "Спорт-ТЭК" участок на Петергофском шоссе для строительства спорткомплекса. Решение было принято на совещании губернатора с членами правительства.
Инвестор планирует построить двухэтажный спортивный комплекс со спортзалом и тремя мини-футбольными полями. Какие-то помещения решено передать "Центру физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района".
Предполагается, что в спорткомплексе будут проходить соревнования по мини-футболу, которые будут посещать до 500 зрителей.
Ранее мы писали, что в Пушкинском районе появились билборды с вопросом об отсутствии школ.
Фото: Pixabay
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