На Петергофском шоссе появится спорткомплекс с тремя мини-футбольными полями

Часть помещений передадут районному центру физкультуры и спорта.

В понедельник, 12 апреля, Смольный решил выделить компании ООО "Спорт-ТЭК" участок на Петергофском шоссе для строительства спорткомплекса. Решение было принято на совещании губернатора с членами правительства.

Инвестор планирует построить двухэтажный спортивный комплекс со спортзалом и тремя мини-футбольными полями. Какие-то помещения решено передать "Центру физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района".

Предполагается, что в спорткомплексе будут проходить соревнования по мини-футболу, которые будут посещать до 500 зрителей.

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