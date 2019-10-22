В Невском районе поймали подозреваемого развратника

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

Некий мужчина на детской площадке приставал к 13-летней девочке-подростку в Невском районе Петербурга. С заявлением в полицию о совершенных в отношении своего ребенка действиях сексуального характера со стороны неизвестного обратилась мама подростка. Это произошло около восьми часов вечера 30 апреля на детской площадке на улице Русановской, после чего мужчина с места происшествия скрылся.

Сотрудники угрозыска Невского района по подозрению совершения преступления задержали "55-летнего неработающего гражданина одной из среднеазиатских стран", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный был доставлен в отдел, а в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет неизвестного, напавшего на 12-летнюю девочку в Петербурге.

Фото: Piter.tv